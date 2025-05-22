Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терапевт назвала симптомы — предвестники инфаркта из-за переутомления на даче

Лето на даче — это любимое время в году, особенно для людей пожилого возраста. Работа на свежем воздухе, ухаживание за растениями или просто активный отдых однозначно полезны для физического и эмоционального здоровья. Однако на даче существуют опасности, о которых важно помнить. Например, инфаркт из-за переутомления. Какие симптомы указывают на его приближение, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анна Баркулова.

Лето на даче — это любимое время в году, особенно для людей пожилого возраста. Работа на свежем воздухе, ухаживание за растениями или просто активный отдых однозначно полезны для физического и эмоционального здоровья. Однако на даче существуют опасности, о которых важно помнить. Например, инфаркт из-за переутомления. Какие симптомы указывают на его приближение, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анна Баркулова.

Какие симптомы предупреждают об инфаркте.

По словам специалиста, среди симптомов — предвестников инфаркта:

сильная боль в груди;одышка;слабость;головокружение;предобморочное состояние.

— Если у вас возникли подобные симптомы при работе на даче, нужно немедленно прекратить физическую активность, сесть или лечь и вызвать скорую помощь, — настоятельно порекомендовала Баркулова.

Причины, по которым инфаркт может настигнуть на даче.

Существует несколько причин, по которым инфаркт из-за переутомления происходит именно летом на даче, отметила терапевт. Среди них:

пребывание на солнце без головного убора;непривычная для организма усиленная физическая нагрузка при работе в огороде;работа в наклон;игнорирование тревожных симптомов и списывание их на «усталость»;пропуск приема таблеток (забыли взять из дома, закончились, а аптеки рядом нет и т. д.).

Какие правила лучше соблюдать.

Врач подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье до поездки на дачу и не забывать делать это и во время нахождения там:

Как правильно питаться пожилым людям, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами.

заранее соберите аптечку со всеми необходимыми лекарствами, которые рекомендованы врачом;не пропускайте прием таблеток, помните, что гипертонию и атеросклероз вы можете не ощущать, но они нуждаются в постоянном контроле с помощью лекарств;гипертоникам нужно ограничивать прием соли и жидкости, однако от пребывания на солнце возможно обезвоживание, поэтому пейте по чувству жажды и старайтесь больше находиться в тени;используйте головной убор при нахождении на солнце;ограничивайте работу в наклон — поставьте низкую скамеечку между грядками и продолжайте работать с удобством и безопасностью;обязательно посетите врача перед отъездом для контроля своего состояния и возможной коррекции лечения.

— Частое явление в жару — это снижение артериального давления. В таком случае необходимо принять горизонтальное положение тела и поднять ноги. Также можно выпить крепкий чай, — добавила Баркулова.

Однако и отдых не всегда может идти на пользу здоровью. Выяснилось, что сон продолжительностью более десяти часов в сутки способен повысить риск инсульта, диабета и даже привести к преждевременной смерти. Подробнее о вреде долгого сна — в материале «ВМ».