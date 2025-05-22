Терапевт назвала симптомы — предвестники инфаркта из-за переутомления на даче

заранее соберите аптечку со всеми необходимыми лекарствами, которые рекомендованы врачом;не пропускайте прием таблеток, помните, что гипертонию и атеросклероз вы можете не ощущать, но они нуждаются в постоянном контроле с помощью лекарств;гипертоникам нужно ограничивать прием соли и жидкости, однако от пребывания на солнце возможно обезвоживание, поэтому пейте по чувству жажды и старайтесь больше находиться в тени;используйте головной убор при нахождении на солнце;ограничивайте работу в наклон — поставьте низкую скамеечку между грядками и продолжайте работать с удобством и безопасностью;обязательно посетите врача перед отъездом для контроля своего состояния и возможной коррекции лечения.