Терапевт назвала симптомы — предвестники инфаркта из-за переутомления на даче

Лето на даче — это любимое время в году, особенно для людей пожилого возраста. Работа на свежем воздухе, ухаживание за растениями или просто активный отдых однозначно полезны для физического и эмоционального здоровья. Однако на даче существуют опасности, о которых важно помнить. Например, инфаркт из-за переутомления. Какие симптомы указывают на его приближение, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анна Баркулова.
Какие симптомы предупреждают об инфаркте.
По словам специалиста, среди симптомов — предвестников инфаркта:
сильная боль в груди;одышка;слабость;головокружение;предобморочное состояние.
— Если у вас возникли подобные симптомы при работе на даче, нужно немедленно прекратить физическую активность, сесть или лечь и вызвать скорую помощь, — настоятельно порекомендовала Баркулова.
Причины, по которым инфаркт может настигнуть на даче.
Существует несколько причин, по которым инфаркт из-за переутомления происходит именно летом на даче, отметила терапевт. Среди них:
пребывание на солнце без головного убора;непривычная для организма усиленная физическая нагрузка при работе в огороде;работа в наклон;игнорирование тревожных симптомов и списывание их на «усталость»;пропуск приема таблеток (забыли взять из дома, закончились, а аптеки рядом нет и т. д.).
Какие правила лучше соблюдать.
Врач подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье до поездки на дачу и не забывать делать это и во время нахождения там:
Как правильно питаться пожилым людям, чтобы избежать проблем с сердцем и сосудами.
заранее соберите аптечку со всеми необходимыми лекарствами, которые рекомендованы врачом;не пропускайте прием таблеток, помните, что гипертонию и атеросклероз вы можете не ощущать, но они нуждаются в постоянном контроле с помощью лекарств;гипертоникам нужно ограничивать прием соли и жидкости, однако от пребывания на солнце возможно обезвоживание, поэтому пейте по чувству жажды и старайтесь больше находиться в тени;используйте головной убор при нахождении на солнце;ограничивайте работу в наклон — поставьте низкую скамеечку между грядками и продолжайте работать с удобством и безопасностью;обязательно посетите врача перед отъездом для контроля своего состояния и возможной коррекции лечения.
— Частое явление в жару — это снижение артериального давления. В таком случае необходимо принять горизонтальное положение тела и поднять ноги. Также можно выпить крепкий чай, — добавила Баркулова.
Однако и отдых не всегда может идти на пользу здоровью. Выяснилось, что сон продолжительностью более десяти часов в сутки способен повысить риск инсульта, диабета и даже привести к преждевременной смерти. Подробнее о вреде долгого сна — в материале «ВМ».