В Красноярске аллергики последний месяц активно мониторят уровень пыльцы в воздухе

По данным «СберЗдоровья», с марта по середину мая 2025 года количество обращений к аллергологам увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, пики пришлись на апрель. Наибольшая доля консультаций пришлась на пациентов младше 18 лет (38% в 2025 году против 32% в 2024), что, по словам аллерголога-иммунолога Дарьи Чернушевич, связано с дебютом аллергии в детском возрасте. Далее следуют пациенты 25−34 лет (21%), 18−24 лет (19%), 35−44 лет (14%), 45−60 лет (10%) и старше 60 лет (5%).