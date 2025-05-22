В Красноярске аллергики последний месяц активно мониторят уровень пыльцы в воздухе

Аномально теплая весна внесла коррективы в течение сезона поллиноза. Специализированные онлайн-сервисы, отслеживающие концентрацию пыльцы, помогают аллергикам снижать риск возникновения симптомов.
Так, анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона» показал два выраженных пика концентрации пыльцы, что отличается от предыдущих лет. Медицинская компания «СберЗдоровье» зафиксировала рост спроса на консультации аллергологов на 32%.
Данные «МегаФона» указывают на двойную волну аллергии, отразившуюся в двух пиках посещаемости профильных ресурсов.
Первый пик активности наблюдался с 7 по 14 марта, превысив показатели 2024 года на 140%, с рекордным трафиком 10 марта (в 6 раз выше, чем годом ранее). Спад интереса последовал за похолоданием в центральных и северо-западных регионах. Второй пик пришелся на вторую половину апреля (19−23 апреля), превысив прошлогодние значения на 33%, с пиковым днем 21 апреля. В этот день трафик на сайты мониторинга пыльцы снова побил рекорд по объему.
По данным «СберЗдоровья», с марта по середину мая 2025 года количество обращений к аллергологам увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, пики пришлись на апрель. Наибольшая доля консультаций пришлась на пациентов младше 18 лет (38% в 2025 году против 32% в 2024), что, по словам аллерголога-иммунолога Дарьи Чернушевич, связано с дебютом аллергии в детском возрасте. Далее следуют пациенты 25−34 лет (21%), 18−24 лет (19%), 35−44 лет (14%), 45−60 лет (10%) и старше 60 лет (5%).