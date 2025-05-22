В Хабаровске усиливают борьбу с незаконной рекламой

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука в городе продолжается масштабная кампания по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Только за последние сутки ликвидированы две рекламные конструкции в центральной части города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Демонтирована незаконная вывеска на пересечении улиц Муравьёва-Амурского и Волочаевской после истечения срока действия предписания. Убрана реклама с леерного ограждения на улице Гризодубовой.
«За последние годы количество незаконной рекламы в Хабаровске сократилось. Мы продолжаем активную работу по ее устранению. Рейды по выявлению нарушений проводятся на регулярной основе, и мы будем и впредь принимать все необходимые меры в этом направлении. Также борьбу с незаконной рекламой в городе ведут комитеты по управлению районами», — рассказал заведующий сектором департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Павел Прибытков.
С начала 2025 года снято более 120 незаконных конструкций, удалено свыше 500 рекламных материалов, проведены десятки рейдов по всем районам города.