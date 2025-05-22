В Хабаровске усиливают борьбу с незаконной рекламой

«За последние годы количество незаконной рекламы в Хабаровске сократилось. Мы продолжаем активную работу по ее устранению. Рейды по выявлению нарушений проводятся на регулярной основе, и мы будем и впредь принимать все необходимые меры в этом направлении. Также борьбу с незаконной рекламой в городе ведут комитеты по управлению районами», — рассказал заведующий сектором департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска Павел Прибытков.