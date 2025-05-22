Спасатели нашли емкость с тремя кило ртути в подвале минской многоэтажки. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным, в среду, 21 мая, примерно в 10.22 в МЧС поступила информация про обнаружение трех килограммов ртути, которая находилась в герметичной пластиковой емкости, объемом пять литров. Ртуть была найдена в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Гая в Минске.
В пресс-службе уточнили, что никто не пострадал. Сообщается, что спасатели изъяли ртуть для дальнейшей утилизации.
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