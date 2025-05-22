Спасатели нашли емкость с тремя кило ртути в подвале минской многоэтажки

Согласно данным, в среду, 21 мая, примерно в 10.22 в МЧС поступила информация про обнаружение трех килограммов ртути, которая находилась в герметичной пластиковой емкости, объемом пять литров. Ртуть была найдена в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Гая в Минске.