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Больше половины самарцев выступили против налога для неработающих граждан

Инициатива не понравилась 66% горожан.

Инициатива не понравилась 66% горожан.

Самарцы не понимают, как неработающим нужно выплачивать налог.

«С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут это делать? С денег отца или мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?» — возмущаются жители областного центра.

При этом чаще такое предложение критиковали молодые местные до 35 лет. Лишь 17% опрошенных поддержали инициативу, сообщили представители сервиса SuperJob.

Недавно стало известно, сколько самарцев хотели бы установить самозапрет на азартные игры.

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