Больше половины самарцев выступили против налога для неработающих граждан

Инициатива не понравилась 66% горожан.
Самарцы не понимают, как неработающим нужно выплачивать налог.
«С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут это делать? С денег отца или мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?» — возмущаются жители областного центра.
При этом чаще такое предложение критиковали молодые местные до 35 лет. Лишь 17% опрошенных поддержали инициативу, сообщили представители сервиса SuperJob.
Недавно стало известно, сколько самарцев хотели бы установить самозапрет на азартные игры.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!