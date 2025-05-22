Арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» сделал Хабаровск ярче и позитивнее

Участники международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре» представили публике готовые работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Нанесенные на городские стены картины знакомят жителей и гостей города с культурой и символами дружественных стран, ведь, помимо местных художников, к созданию изображений подключились и зарубежные творцы. Среди них представители Беларуси, Китая, Азербайджана, Замбии, Камеруна, Конго, Йемена, Южной Кореи, Таджикистана, Индонезии и Нигерии.
— То, что вы сотворили, уникально. Искусство не знает границ, — обратился к художникам глава города Сергей Кравчук, подчеркнув, что участникам фестиваля удалось через муралы отразить любовь к своим странам. — То, что вы подарили городу, останется здесь на долгие годы. Уверен, то, что мы начали в этом году, станет доброй традицией.
По итогу четырех продуктивных дней к числу арт-достопримечательностей Хабаровска добавилось еще 12 муралов.
— На нашем «полотне» мы изобразили китайскую панду и русского мишку — два символа наших стран. Они означают дружбу двух народов, — демонстрирует мурал художник из Фуюаня.
Рядом — Камерун, чья представительница решила сделать акцент на символы родной Республики.
— Я в первый раз участвую в таком мероприятии, и это первый опыт настолько масштабной работы. Было необычно работать на открытом воздухе, но я испытала только положительные эмоции. Единственное, сложность вызвали погодные условия. Причем не столько дождь — его мы пережидали в автобусе, а ветер — здесь, в непосредственной близости от реки, он ощущался еще сильнее, — с улыбкой рассказывает представительница Республики Камерун Стевия. — Сейчас, когда я смотрю на результат, ощущаю неподдельную гордость, в особенности от того, что работа посвящена моей родной стране.
Фестиваль проводился в двух районах Хабаровска — в Центральном и Кировском. Оценить старания участников первого фестиваля «Муралы-на-Амуре» можно на улице Правобережной и Уссурийском бульваре, 2а.