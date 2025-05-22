Арт-фестиваль «Муралы-на-Амуре» сделал Хабаровск ярче и позитивнее

— Я в первый раз участвую в таком мероприятии, и это первый опыт настолько масштабной работы. Было необычно работать на открытом воздухе, но я испытала только положительные эмоции. Единственное, сложность вызвали погодные условия. Причем не столько дождь — его мы пережидали в автобусе, а ветер — здесь, в непосредственной близости от реки, он ощущался еще сильнее, — с улыбкой рассказывает представительница Республики Камерун Стевия. — Сейчас, когда я смотрю на результат, ощущаю неподдельную гордость, в особенности от того, что работа посвящена моей родной стране.