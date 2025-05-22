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На Ольхоне запустили колесо обозрения

Первоначально планировалось, что аттракцион откроется еще в январе-феврале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Хужир на острове Ольхон в мае 2025 года заработало колесо обозрения. Первоначально планировалось, что аттракцион откроется еще в январе-феврале, но запуск пришлось отложить.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 28-метровая конструкция установлена без фундамента — на ровной площадке. Чтобы не нагружать местные электросети, которые в Хужире часто дают сбои, колесо работает от собственного генератора.

Не все жители Ольхона поддержали появление аттракциона. В соцсетях звучали возмущенные комментарии:

— Такие объекты нарушают первозданную природу. Колесо обозрения там точно не уместно.

Как выяснил корреспондент КП-Иркутск, это колесо ранее стояло в иркутском спорт-парке «Поляна». Его владелец Василий Щербаков рассказал о планах благоустроить территорию вокруг аттракциона: здесь появятся деревянная терраса для отдыха, мобильные туалеты и ярмарка местных ремесленников.

Тем временем первые посетители уже делятся в соцсетях впечатляющими кадрами — видами на Байкал с высоты птичьего полета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиагруппа «Стрижи» пролетела над Братском по пути в Монголию.