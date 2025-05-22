В Татышев-парке Красноярска появятся два новых пляжа

Так, пляжи откроют на озёрах Стрелка и Зеркальное. Сейчас идет их обустройство. Всего на острове будет четыре места для отдыха у воды: у заводи в районе Октябрьского моста, на берегах озёр Стрелка, Зеркальное и Тихое.