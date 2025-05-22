В Татышев-парке Красноярска появятся два новых пляжа

В этом году в Татышев-парке появятся два новых пляжа. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Красноярска Владислав Логинов. Решение принято по просьбам жителей.
Так, пляжи откроют на озёрах Стрелка и Зеркальное. Сейчас идет их обустройство. Всего на острове будет четыре места для отдыха у воды: у заводи в районе Октябрьского моста, на берегах озёр Стрелка, Зеркальное и Тихое.
Для безопасности отдыхающих будут работать посты спасателей. Также смонтируют видеонаблюдение.
На данный момент в водоёмах для исследования взяты пробы воды.