МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года, включив в нее мероприятия по привлечению к наставничеству участников боевых действий и разработку образовательной программы для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодёжи, сообщили в кабмине РФ.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции развития наставничества в России до 2030 года и плана мероприятий по её реализации», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что в числе задач новой концепции — формирование единых подходов к реализации наставничества с учетом целей и задач экономического и социального развития общества, обобщение действующих наставнических практик, совершенствование мер, предпринимаемых властями и бизнесом для развития наставничества.
В рамках реализации концепции запланировано более 20 мероприятий. Предлагается подготовить рекомендации по регулированию социально-трудовых отношений для организации наставничества в сфере труда, утвердить региональные меры поддержки наставничества, поддерживать проекты в сфере культуры и искусства, связанные с повышением престижа профессии педагога и наставника.
«Также в планах — привлекать к этой работе ветеранов труда и участников боевых действий, разработать образовательную программу для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодежи, а также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развивать цифровую платформу Наставник.рф, объединяющую крупные организации и наставников из разных сфер, сформировать реестр наставников, привлекаемых для работы с подрастающим поколением, и реестр организаций, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в кабмине.