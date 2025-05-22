Правительство утвердило концепцию развития наставничества

«Также в планах — привлекать к этой работе ветеранов труда и участников боевых действий, разработать образовательную программу для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодежи, а также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развивать цифровую платформу Наставник.рф, объединяющую крупные организации и наставников из разных сфер, сформировать реестр наставников, привлекаемых для работы с подрастающим поколением, и реестр организаций, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в кабмине.