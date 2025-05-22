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В Кишиневе важные магистрали будут блокировать по ночам: Сидим дома или объезжаем

Будут ремонтировать проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению асфальтового покрытия (укладка выравнивающего слоя) будет временно приостановлено движение транспорта на нескольких улицах.

Так, движение будет приостановлено на ул. Константина Стере, на участке между улицами Евгения Кока и Алексея Щусева:

с 22 мая, 23:30 до 23 мая, 05:00,

и с 23 мая, 22:30 до 24 мая, 06:00.

Также движение будет приостановлено на ул. Христо Ботева:

с 26 мая, 23:00 до 27 мая, 05:30,

с 27 мая, 23:00 до 28 мая, 05:30,

Муниципальные службы установят временные дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции мун. Кишинев.

Водителей, пересекающих зоны с ограничением движения, просят соблюдать временную дорожную разметку и сигналы.