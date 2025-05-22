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Россельхознадзор нашел мышьяк в креветках от белорусского производителя

Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор нашел мышьяк в креветках от белорусского производителя. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.

Согласно данным, специалисты ведомства обнаружили мышьяк в креветках, которые поставляет белорусская компания «Ультрапродукт». В связи с этим указанная организация попала под усиленный лабораторный контроль.

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