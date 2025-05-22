Россельхознадзор нашел мышьяк в креветках от белорусского производителя. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.
Согласно данным, специалисты ведомства обнаружили мышьяк в креветках, которые поставляет белорусская компания «Ультрапродукт». В связи с этим указанная организация попала под усиленный лабораторный контроль.
Ранее Госстандарт нашел опасный зефир в продаже в Беларуси.
Тем временем Госстандарт нашел пять видов опасного мороженого из России в продаже в Беларуси.
Вместе с тем мы собрали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний.