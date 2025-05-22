Тупиковая история. Пермяки с марта живут без горячей воды

В доме № 12 по улице Героев Хасана ситуация усугубилась в конце февраля — начале марта 2025 года. Сначала пропала горячая вода. Затем она появилась, но совсем холодная. По температуре она была очень далека от нормы в 50−60°. Горожане обратились в «Т Плюс». По словам жителей дома, там сообщили, что авария произошла не на теплосетях или котельной, а у поставщика холодной воды. Что именно случилось, людям выяснить не удалось. При этом с проблемой столкнулись не только в указанном доме. По словам его жителей, такая ситуация наблюдается почти во всём микрорайоне.