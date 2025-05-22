Тупиковая история. Пермяки с марта живут без горячей воды

Жители пермского микрорайона Свердлова с марта не могут по-человечески принять душ, поскольку из кранов течёт холодная вода вместо горячей. По последним замерам, её температура составляет +21°С. Люди обращались в разные инстанции, в том числе в ресурсоснабжающую организацию. Ответ привёл их в смятение. Им сообщили, что проблема в том, что ветка теплосети у них тупиковая, и из-за этого вода застаивается и остывает. Но разве до весны была не такая система? Об этом — в материале perm.aif.ru.
Давняя проблема.
По словам жителей дома № 12 по улице Героев Хасана, проблемы с горячей водой в микрорайоне уже много лет.
«Я живу в этом доме с рождения — более 40 лет. Поначалу всё было хорошо. Но несколько лет назад температура горячей воды снизилась так, что мы перестали разбавлять её холодной, когда мылись. Это, конечно, нонсенс. Расход горячей воды стал больше, чем холодной, — рассказала perm.aif.ru жительница дома Евгения Петухова (имя изменено здесь и далее). — Представляете, как выросли счета? Моя семья перешла на оплату коммунальной услуги по нормативу».
Кто-то смирился с ситуацией, кто-то поставил водонагреватель. Жители некоторых домов в микрорайоне отказались от услуг ресурсоснабжающей организации вовсе и установили в подвалах оборудование для нагрева воды, сообщила пермячка.
В доме № 12 по улице Героев Хасана ситуация усугубилась в конце февраля — начале марта 2025 года. Сначала пропала горячая вода. Затем она появилась, но совсем холодная. По температуре она была очень далека от нормы в 50−60°. Горожане обратились в «Т Плюс». По словам жителей дома, там сообщили, что авария произошла не на теплосетях или котельной, а у поставщика холодной воды. Что именно случилось, людям выяснить не удалось. При этом с проблемой столкнулись не только в указанном доме. По словам его жителей, такая ситуация наблюдается почти во всём микрорайоне.
«Горячая вода стала холодной практически во всех домах на так называемом Тихом Компросе, — рассказывает perm.aif.ru председатель правления ТСЖ “Героев Хасана, 12” Георгий Кутюхин. — По адресам: улица Героев Хасана, 16; Комсомольский проспект, 80, 82, 84 и др. По сути, в оба крана нам подают холодную воду. В начале марта жители сделали заявку на замер температуры воды. Долго никто не приходил. Первый замер сделали только в начале апреля. На входе в дом был 31°. Последний замер проходил совсем недавно. Он показал, что температура воды 21°. Я думаю, что во время аварии что-то вышло из строя на котельной, но ремонт или замену оборудования не проводят из-за отсутствия средств у ресурсоснабжающей организации».
Неожиданный ответ.
Жители дома № 12 по улице Героев Хасана говорят, что обращались в приёмную губернатора, ИГЖН, прокуратуру, но проблема есть и сегодня.
«В прошлом году ИГЖН после нашего обращения обязала “Т Плюс” подавать горячую воду нужной температуры», — говорит руководитель ТСЖ.
На время это помогло. В ресурсоснабжающей организации жителю дома, приглашавшему весной на замеры специалиста Теплоинспекции, пообещали пересчитать плату за месяц, в котором зафиксировали нарушение.
«Причиной снижения температуры горячей воды в многоквартирном доме является тупиковая схема горячего водоснабжения, заложенная в проектной документации, — говорится в письме, поступившем из “Т Плюс”. — Отсутствие циркуляционного трубопровода, не предусмотренного проектом, приводит к тому, что в часы минимального водоразбора происходит застаивание воды. Как следствие, температура во внутридомовой системе ГВС и подводящем трубопроводе снижается, не соответствуя нормативным требованиям. Для устранения проблемы технические службы “Т Плюс” проведут детальное обследование сетей и оборудования в центральном тепловом пункте (ЦТП). По результатам будет разработан и реализован комплекс мероприятий, направленных на нормализацию качества предоставляемой услуги горячего водоснабжения и обеспечение соответствия температурным нормативам».
Такой ответ удивил жителей дома.
«У всех сразу появился вопрос: а разве раньше система была не тупиковая? Почему прежде горячая вода была теплее? Проблема-то появилась недавно. Что произошло?» — не понимают горожане.
«Мы устали и просто хотим иметь возможность спокойно мыться дома, — говорит Евгения Петухова. — Один из собственников предложил поменять поставщика и отказаться от услуг “Т Плюс”. Но ведь сети одни. Как тогда получать горячую воду? Воздушно-капельным путём? Вроде бы можно и посмеяться над этим, но очень грустно».
Издание запросило информацию в «Т Плюс». В компании ответили следующим образом:
«По итогам совещания с департаментом ЖКХ Перми Пермский филиал ПАО “Т Плюс” прорабатывает вопрос о реализации мероприятий по переустройству квартальных сетей теплоснабжения и ГВС, которые ведут к домам, подключённым к бойлерной на улице Куйбышева, 96а. В свою очередь, управляющие организации домов также должны проработать план мероприятий по переустройству внутридомовых сетей. Также будет проведён ремонт нагревательного оборудования бойлерной для повышения качества услуги горячего водоснабжения», — рассказали perm.aif.ru в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по г. Перми.
Опрессовка в разгаре.
В Перми 13 мая отключили отопление. Сразу после этого в редакцию посыпались жалобы на отсутствие горячей воды.
«13 мая вечером я приехала с работы домой, а на двери подъезда висит объявление: “С 13.05 до 26.05 будут проводиться гидравлические испытания теплосети с последующим устранением выявленных дефектов”. Что это значит?» — спрашивает жительница дома, расположенного на бульваре Гагарина. Об аналогичной ситуации сообщили пермяки, которые живут на улице Левченко.
В «Т Плюс» изданию сообщили, что стартовала летняя подготовка к будущему осенне-зимнему периоду.
«Важной частью ремонтной кампании являются гидравлические испытания теплосетей, так называемые опрессовки. Эти работы начинаются ежегодно сразу же после выключения отопления. На прошлой неделе гидравлические испытания начались в микрорайоне Крохалёва, Городские горки, Закамск, Свердлова и других, — сообщил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО “Т Плюс” Владислав Маслов. — Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей. По законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе “Гидравлические испытания”. В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по тел.: