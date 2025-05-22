Казахстан оказался в тройке самых пьющих стран СНГ

Средний объем потребления в РК среди граждан старше 15 лет составил 6,38 литра алкоголя в год на душу населения.
Мужчины в стране потребляют в среднем 10,3 литра, женщины — 2,76 литра ежегодно.
- Лидеры СНГ по потреблению алкоголя:
- Россия — первое место в мире.
- Беларусь — 11,6 литра в год.
- Казахстан — 6,38 литра.
Остальные страны СНГ показали более низкие значения:
- Молдова — 4,79 литра;
- Армения — 4,28 литра;
- Азербайджан — 2,49 литра;
- Узбекистан — 2,1 литра;
- Туркменистан — 1,26 литра;
- Кыргызстан — 0,72 литра.
По данным 2024 года, казахстанцы в среднем тратили 7 400 тенге в год на алкогольную продукцию — это на 13,6% больше, чем в 2023 году.
Топ-5 регионов по расходам на алкоголь:
- Восточно-Казахстанская область — 16,2 тыс тенге;
- Алматы — 15,3 тыс тенге;
- Карагандинская область — 13,9 тыс тенге;
- СКО — 13,7 тыс тенге;
- Павлодарская область — 12,9 тыс тенге.
Наименьшие расходы зафиксированы в:
- Кызылординской — 1,3 тыс тенге;
- Туркестанской — 1,5 тыс тенге;
- Мангистауской — 1,6 тыс тенге.
Тем временем цены на алкоголь в РК продолжают расти. В апреле 2025 года алкоголь в Казахстане подорожал на:
- 1,2% за месяц.
- 10% в годовом выражении.
Изменение цен за год:
- Пиво: +13,9%
- Вино: +10,9%
- Водка: +5,5%
Самый резкий рост цен в годовой динамике зафиксирован в:
- ЗКО: +17,1%
- Туркестанской области: +13,5%
- Карагандинской области: +12,6%