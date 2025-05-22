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Казахстан оказался в тройке самых пьющих стран СНГ

Согласно свежему рейтингу World Population Review, Казахстан занял 68-е место в мире по уровню потребления алкоголя. Среди стран СНГ республика уступила лишь России и Беларуси, передает BAQ.KZ со ссылкой на energyprom.kz.

Источник: pixabay.com

Средний объем потребления в РК среди граждан старше 15 лет составил 6,38 литра алкоголя в год на душу населения.

Мужчины в стране потребляют в среднем 10,3 литра, женщины — 2,76 литра ежегодно.

  • Лидеры СНГ по потреблению алкоголя:
  • Россия — первое место в мире.
  • Беларусь — 11,6 литра в год.
  • Казахстан — 6,38 литра.

Остальные страны СНГ показали более низкие значения:

  • Молдова — 4,79 литра;
  • Армения — 4,28 литра;
  • Азербайджан — 2,49 литра;
  • Узбекистан — 2,1 литра;
  • Туркменистан — 1,26 литра;
  • Кыргызстан — 0,72 литра.

По данным 2024 года, казахстанцы в среднем тратили 7 400 тенге в год на алкогольную продукцию — это на 13,6% больше, чем в 2023 году.

Топ-5 регионов по расходам на алкоголь:

  • Восточно-Казахстанская область — 16,2 тыс тенге;
  • Алматы — 15,3 тыс тенге;
  • Карагандинская область — 13,9 тыс тенге;
  • СКО — 13,7 тыс тенге;
  • Павлодарская область — 12,9 тыс тенге.

Наименьшие расходы зафиксированы в:

  • Кызылординской — 1,3 тыс тенге;
  • Туркестанской — 1,5 тыс тенге;
  • Мангистауской — 1,6 тыс тенге.

Тем временем цены на алкоголь в РК продолжают расти. В апреле 2025 года алкоголь в Казахстане подорожал на:

  • 1,2% за месяц.
  • 10% в годовом выражении.

Изменение цен за год:

  • Пиво: +13,9%
  • Вино: +10,9%
  • Водка: +5,5%

Самый резкий рост цен в годовой динамике зафиксирован в:

  • ЗКО: +17,1%
  • Туркестанской области: +13,5%
  • Карагандинской области: +12,6%