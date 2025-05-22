В Перми продолжается Кубок Победы по боксу

В ринге сошлись команда «Сибирь» (СФО и ДФО) против «Ленинграда» (Санкт-Петербург и СЗФО). В упорной борьбе победу одержала команда «Ленинград». Команда «Москва» встретилась с командой «Кама» (ПФО), и «Кама» вышла вперёд, показав отличную технику и характер.