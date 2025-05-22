Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми продолжается Кубок Победы по боксу

В спорткомплексе «Энергия» (ул.

В спорткомплексе «Энергия» (ул. Советская, 100) проходят зрелищные четвертьфинальные поединки Всероссийских соревнований по боксу «Кубок Победы», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает федерация бокса Пермского края, вчера, 21 мая, прошёл первый день соревнований, и это было громко, динамично и зрелищно.

В ринге сошлись команда «Сибирь» (СФО и ДФО) против «Ленинграда» (Санкт-Петербург и СЗФО). В упорной борьбе победу одержала команда «Ленинград». Команда «Москва» встретилась с командой «Кама» (ПФО), и «Кама» вышла вперёд, показав отличную технику и характер.

Сегодня — второй день Кубка Победы. Нас ждут новые поединки, новые эмоции и настоящая сила духа на ринге. Приходите поддержать сильнейших и почувствовать атмосферу настоящего бокса!

Начало в 17:00, вход свободный.