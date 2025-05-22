В Перми продолжается Кубок Победы по боксу

В спорткомплексе «Энергия» (ул. Советская, 100) проходят зрелищные четвертьфинальные поединки Всероссийских соревнований по боксу «Кубок Победы», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает федерация бокса Пермского края, вчера, 21 мая, прошёл первый день соревнований, и это было громко, динамично и зрелищно.
В ринге сошлись команда «Сибирь» (СФО и ДФО) против «Ленинграда» (Санкт-Петербург и СЗФО). В упорной борьбе победу одержала команда «Ленинград». Команда «Москва» встретилась с командой «Кама» (ПФО), и «Кама» вышла вперёд, показав отличную технику и характер.
Сегодня — второй день Кубка Победы. Нас ждут новые поединки, новые эмоции и настоящая сила духа на ринге. Приходите поддержать сильнейших и почувствовать атмосферу настоящего бокса!
Начало в 17:00, вход свободный.