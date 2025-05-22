Калининградцы массово жалуются на проблемы с интернетом

Жители Калининграда жалуются на проблемы с интернетом. Об этом говорят данные сайта Downdetector.
Сбои начались утром в четверг, 22 мая. Проблемы возникают как в работе мобильных операторов, например, Т2 и «Билайн», так и при загрузке отдельных приложений. Больше всего жалоб (около 2,5 тысячи за сутки) поступило на мессенджеры «Телеграм» и Viber. Причина сбоев не уточняется.
В прошлый раз проблемы с интернетом возникли в Калининградской области с 7 по 9 мая. О перебоях жителей предупреждали мобильные операторы.