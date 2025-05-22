Сирота из Красноярского края семь лет не могла дождаться положенного ей по закону жилья

В 2017 году она пыталась получить положенную ей по закону жилплощадь в судебном порядке. Тогда суд обязал местную администрацию предоставить жилье специализированного жилищного фонда в соцнайм. Однако местные власти каждый раз находили повод оставить дело на «потом», ссылаясь на отсутствие свободных квартир.