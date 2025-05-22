Сирота из Красноярского края семь лет не могла дождаться положенного ей по закону жилья

К краевому прокурору на личном приеме обратилась молодая жительница Идринского района. По ее словам, она лишилась родительской заботы и оказалась без крыши над головой и помощи близких.
В 2017 году она пыталась получить положенную ей по закону жилплощадь в судебном порядке. Тогда суд обязал местную администрацию предоставить жилье специализированного жилищного фонда в соцнайм. Однако местные власти каждый раз находили повод оставить дело на «потом», ссылаясь на отсутствие свободных квартир.
В течение недели прокурор собрал необходимый пакет документов и сопроводил его скорейшее рассмотрение в уполномоченном органе. Девушке предложили воспользоваться другой мерой социальной защиты — региональным сертификатом на покупку собственного жилья.
Накануне поставлена точка в квартирном вопросе сироты — она получила в министерстве строительства края свидетельство на приобретение квартиры и уже планирует сделку с новосельем.