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В Хабаровском крае выявлена попытка реализации просроченного кефира

ИП объявлено официальное предостережение.

Источник: Комсомольская правда

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило факт оформления ветеринарных документов на просроченную молочную продукцию, предназначенную для реализации в Хабаровском крае. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Индивидуальный предприниматель оформила ветеринарный сопроводительный документ в системе «Меркурий» на просроченный кефир торговой марки «ГринАгро». Продукция с истекшим сроком годности была направлена на реализацию.

В результате действий предпринимателя были нарушены требования технического регламента «О безопасности пищевой продукции», федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и порядка оформления ВСД в электронном виде.

ИП объявлено официальное предостережение. Дело взято на контроль.

Россельхознадзор напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения сроков годности продукции и правил оформления сопроводительных документов.