На юге Петербурга продолжают искать ещё одного лося из трёх

О трех лосях, заплутавших на юге города, местные жители сообщили правоохранителям и в комитет по природопользованию в шесть утра 21 мая. Первым удалось поймать при содействии Росгвардии и полиции серьезно раненого лося. Специалисты комитета по природопользованию сделали ему укол снотворного.
«Осмотр показал, что лось получил серьезные ранения, перепрыгивая через ограду: было повреждено брюхо и сломана нога. Лося доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное, к сожалению, не удалось», — рассказывают в администрации Фрунзенского района.
Остальных лосей продолжали искать при активной помощи местных жителей. Участники поисков проверяли каждый адрес, где люди встречали лосей, но животные быстро перемещались и успевали убежать от специалистов.
Второго лося смогли поймать около шести вечера. Он забрел на огражденное футбольное поле на Витебском проспекте. Туда быстро смогла приехать оперативная группа комитета по природопользованию.
«Животное было больше первого лося (примерный вес — 350 кг), в связи с чем пришлось вызывать дополнительный транспорт со специальным прицепом», — отмечают в администрации Фрунзенского района.
Лосю сделали укол снотворным. У него были повреждены только молодые рога, которые еще покрыты кожей и шерстью. Ему обработали раны, надели на него GPS-трекер и вывезли его в безопасное место в лес.
«Третий лось, по последней информации, убегал из города вдоль железнодорожного полотна. Информация проверяется», — отмечают в районной администрации.
В эти дни горожане встречали лосей не только на юге, но и на севере города. Нередко животные гибнут. Биолог Павел Глазков рассказал «Фонтанке», почему лоси начали выходить в город.