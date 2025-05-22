Россотрудничество откроет новые ресурсные центры в Таджикистане

По его словам, сейчас на стадии рассмотрения находятся еще два интересных проекта, которые бы хотелось реализовать до конца года. «Это Дни робототехники и инновационных образовательных технологий и Школа развития мастерства в Таджикистане для учителей математики, физики, биологии, химии, русского языка и литературы средних школ», — сказал глава представительства. По его словам, планируется, что это будут крупные образовательные проекты, связанные с повышением квалификации педагогов по естественнонаучным и гуманитарным предметам.