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Россотрудничество откроет новые ресурсные центры в Таджикистане

Россотрудничество в Таджикистане в 2025 году откроет новые ресурсные центры.

ДУШАНБЕ, 22 мая — РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Таджикистане планирует в 2025 году открыть новые ресурсные центры, сообщил РИА Новости глава представительства Андрей Патрушев.

«В планах на ближайший год — продолжить реализацию проекта по открытию новых ресурсных центров и дооснастить уже имеющиеся школьные центры дополнительного образования», — сказал Патрушев.

Ресурсные центры, о которых идет речь, — это многофункциональные комплексы для детей и взрослых, в которые входят библиотеки, конструкторы, интерактивное оборудование с развлекательными элементами, а также оборудование для онлайн-конференций, робототехника. Кроме того, там проводятся курсы повышения квалификации учителей-предметников.

В разных регионах Таджикистана сейчас функционируют шесть центров дополнительного образования при школах и один ресурсный центр «Россия с вами» в Детско-юношеском центре Душанбе. Это кабинеты, оснащенные современной мебелью и техникой российского производства, литературой для проведения занятий по русскому языку и литературе, развивающих кружков, курсов повышения квалификации для преподавателей-русистов.

По словам Патрушева, это очень интересное направление работы, потому что речь идет не просто о чисто техническом оснащении, например, привезти и передать конструкторы по робототехнике. «Каждая такая поставка будет сопровождаться циклом тематических лекций, эксперты из Российской Федерации будут проводить образовательные мероприятия, используя те же конструкторы и оборудование, которое они привезут с собой», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас на стадии рассмотрения находятся еще два интересных проекта, которые бы хотелось реализовать до конца года. «Это Дни робототехники и инновационных образовательных технологий и Школа развития мастерства в Таджикистане для учителей математики, физики, биологии, химии, русского языка и литературы средних школ», — сказал глава представительства. По его словам, планируется, что это будут крупные образовательные проекты, связанные с повышением квалификации педагогов по естественнонаучным и гуманитарным предметам.