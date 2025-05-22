В Казани определены места заклания в дни Курбан-байрама

Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В этом году эта дата выпадает на 6 июня. Духовное управление мусульман РТ сообщило об определении мест заклания в дни Курбан-байрама в Казани.