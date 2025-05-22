В Казани определены места заклания в дни Курбан-байрама

По решению Совета казыев и Совета улемов Духовного управления мусульман РТ, в этом году размер нисаба — суммы, при наличии которой мусульманин обязан участвовать в обряде, — составляет 53 тыс. рублей. Эта сумма эквивалентна стоимости 595 граммов серебра и учитывается после вычета долгов и обязательных расходов.
Праздничные мероприятия начнутся с утреннего намаза, после чего в течение трех дней будут проходить заклания жертвенных животных. В Казани для этого подготовлены 17 специально отведенных мест.
Адреса мест проведения:
1. Мечеть «Аль-Марджани» — ул. Каюма Насыри, 17
2. Мечеть «Апанаевская» — ул. Каюма Насыри, 27
3. Комплекс «Курбан Байрам» — ул. Братьев Петряевых, 6
4. Мечеть «Тынычлык» — ж/м Мирный, ул. Мелитопольская, 15
5. Мечеть «Гадел» — Оренбургский проезд, 193
6. Мечеть «Ризван» — ул. Хусаина Мавлютова, 48а
7. Мечеть «Билял» — ж/м Вознесенское, ул. Иркен, 29
8. Мечеть «Куддус» — ж/м Карьер, Яснополянский пер., 16
9. Мечеть «Иман Нуры» — ж/м Нагорный, ул. Дорожная, 32а
10. Мечеть «Казан Нуры» — ул. Фатыха Амирхана, 3
11. Мечеть «Салихжан» — ул. Бестужева, 66
12. Мечеть «Фатиха» — ж/м Кадышево, ул. Рихарда Зорге, 2а
13. Мечеть «Маулид» — ж/м Залесный, ул. Селянская, 23
14. Мечеть «Ахмадзаки» — ж/м Залесный, Осиновский пер., 16а
15. Мечеть «Рамазан» — ул. Окольная, 25б
16. Мечеть «Раджап» — ул. Энгельса, 20/39
17. Мечеть «Жомга» — ж/м Юдино, ул. Ильича, 4.