Платформе «Россия — страна возможностей» исполнилось 7 лет

«И вот на втором курсе уже мне удалось получить 3 место, а мой тогда одногруппник, даже не молодой человек, побоялся участвовать в финале, но, увидев, что у меня получилось, замотивировался. И дальше мы вместе начали активно готовиться, обсуждать, что можно сделать, что можно улучшить. И вот как раз этот момент нас очень сильно сблизил», — признается она.