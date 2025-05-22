Минчане могут пожаловаться 22 мая на качество картофеля в магазинах

В сообщении сказано, что традиционная общественная приемная, касающаяся цен и качества товаров, будет проводиться 22 мая, в четверг, в Минском городском объединении профсоюзов. Так, минчане смогут сообщить специалистам про рост цен на привычные товары или же о некачественной продукции, недостаточности ассортимента.