Минчане могут пожаловаться 22 мая на качество картофеля в магазинах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что традиционная общественная приемная, касающаяся цен и качества товаров, будет проводиться 22 мая, в четверг, в Минском городском объединении профсоюзов. Так, минчане смогут сообщить специалистам про рост цен на привычные товары или же о некачественной продукции, недостаточности ассортимента.
«Исходя из обращений, поступивших во время работы прошлой общественной приемной, можно отметить, что главной проблемой остается качество овощей, в особенности картофеля, на прилавках торговых объектов», — уточнили в профсоюзах.
Сообщается, что о ситуации, складывающейся на потребительском рынке, жители Минска могут сообщить по телефону +375 (29) 35−000−32 в период с 11.30 до 20.30.
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