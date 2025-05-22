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Минчане могут пожаловаться 22 мая на качество картофеля в магазинах

Профсоюз: минчане могут пожаловаться на качество картофеля в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Минчане могут пожаловаться 22 мая на качество картофеля в магазинах. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что традиционная общественная приемная, касающаяся цен и качества товаров, будет проводиться 22 мая, в четверг, в Минском городском объединении профсоюзов. Так, минчане смогут сообщить специалистам про рост цен на привычные товары или же о некачественной продукции, недостаточности ассортимента.

«Исходя из обращений, поступивших во время работы прошлой общественной приемной, можно отметить, что главной проблемой остается качество овощей, в особенности картофеля, на прилавках торговых объектов», — уточнили в профсоюзах.

Сообщается, что о ситуации, складывающейся на потребительском рынке, жители Минска могут сообщить по телефону +375 (29) 35−000−32 в период с 11.30 до 20.30.

Ранее МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.

Вместе с тем замглавы Минсельхозпрода сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.

Кстати, Академия наук назвала реальную себестоимость картофеля в Беларуси.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний.