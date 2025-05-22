Красный Сулин частично остался без водоснабжения утром 22 мая

Красный Сулин вновь столкнулся с перебоями водоснабжения. Утром 22 мая поселок Н-ГРЭС полностью остался без воды из-за аварии на водоводе в Новошахтинске. Об этом сообщили в ГУП РО УРСВ филиала «Новошахтинский».
Авария произошла на объекте «Водострой». Ремонтные бригады уже работают на месте, восстановление подачи воды ожидается в течение двух часов. По данным администрации, остальные районы города пока получают воду в обычном режиме — запас из городских резервуаров позволяет поддерживать минимальное давление в системе.
Это уже второй случай за последнюю неделю. Напомним, что 15 мая глава Красносулинского района Иван Кирпичков уже вводил режим повышенной готовности из-за аналогичной ситуации.
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