Красный Сулин частично остался без водоснабжения утром 22 мая

Авария произошла на объекте «Водострой». Ремонтные бригады уже работают на месте, восстановление подачи воды ожидается в течение двух часов. По данным администрации, остальные районы города пока получают воду в обычном режиме — запас из городских резервуаров позволяет поддерживать минимальное давление в системе.