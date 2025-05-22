Прямые рейсы из Иркутска на Камчатку возобновили

Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский с 21 мая. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−800, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба авиаузла Камчатского края, вылеты из Иркутска будут осуществляться по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров запланировано на 08:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово — в 09:50, прибытие в Иркутск — в 11:05, время местное.
Время в пути составит 4 часа 45 минут на направлении Иркутск — Петропавловск-Камчатский и 5 часов 15 минут в обратную сторону.
Ранее агентство сообщало, что китайская авиакомпания Air China начала выполнять прямые рейсы между Иркутском и Пекином. Самолеты летают три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, время в пути составляет около трех часов.