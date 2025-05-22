Прямые рейсы из Иркутска на Камчатку возобновили

Как сообщает пресс-служба авиаузла Камчатского края, вылеты из Иркутска будут осуществляться по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров запланировано на 08:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово — в 09:50, прибытие в Иркутск — в 11:05, время местное.