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Прямые рейсы из Иркутска на Камчатку возобновили

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−800.

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский с 21 мая. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−800, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба авиаузла Камчатского края, вылеты из Иркутска будут осуществляться по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров запланировано на 08:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово — в 09:50, прибытие в Иркутск — в 11:05, время местное.

Время в пути составит 4 часа 45 минут на направлении Иркутск — Петропавловск-Камчатский и 5 часов 15 минут в обратную сторону.

Ранее агентство сообщало, что китайская авиакомпания Air China начала выполнять прямые рейсы между Иркутском и Пекином. Самолеты летают три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, время в пути составляет около трех часов.