Новгородская область введет оценки за поведение в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях — в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе. Для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой класс.