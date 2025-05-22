В Ленинском районе Новосибирска без света остались почти 350 домов

Согласно данным, опубликованным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», без электроснабжения остались дома на улицах 1-я и 3-я Чулымская, 5-го Декабря, Житомирская, Степная, Пилотов, Пушкарева, Связистов, Танкистов (включая прилегающие переулки), а также Зенитная и Оборонная.