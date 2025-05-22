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В Ленинском районе Новосибирска без света остались почти 350 домов

Значительная часть пострадавших адресов относится к частному сектору.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 22 мая в Ленинском районе Новосибирска произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее жителей более десятка улиц.

Согласно данным, опубликованным на муниципальном портале «Мой Новосибирск», без электроснабжения остались дома на улицах 1-я и 3-я Чулымская, 5-го Декабря, Житомирская, Степная, Пилотов, Пушкарева, Связистов, Танкистов (включая прилегающие переулки), а также Зенитная и Оборонная.

Интерактивная карта портала показывает, что отключение затронуло не менее 332 объектов. Значительная часть пострадавших адресов относится к частному сектору.

Отключения носят плановый характер. В настоящее время специализированные бригады коммунальных служб проводят работы на энергетической инфраструктуре.