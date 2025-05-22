В пяти районах Петербурга ограничат движение с 24 мая

В Адмиралтейском районе по 31 мая в 21:00 и с 31 мая по 10 июня ночью с 21:00 до 06:00 из-за ремонта дорожного покрытия ограничено движение по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала, включая перекрестки и Технологическую площадь.
В период с 24 по 25 мая в Выборгском районе будут проводиться работы по ремонту дороги. В связи с этим на проспекте Тореза от Манчестерской улицы до улицы Курчатова, включая боковые проезды, будет ограничено движение транспорта.
До 26 июня в Курортном районе города Сестрорецк будут проводиться работы по ремонту деформационных швов. В связи с этим на Приморском шоссе и Рубежном путепроводе у улицы Комбата Широкова будет ограничено движение транспорта.
В Московском районе до 4 июня из-за ремонта дороги будет затруднено движение по Пулковскому шоссе от КАД до дома 40 литера А.
В Пушкинском районе до 1 июня из-за реконструкции инженерных сетей ограничат перекресток Ячевского проезда и Вавиловского проезда в городе Пушкин.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе с 22 мая по 11 июня будет ограничено движение транспорта на участке Камероновской улицы в районе пересечения с Кедринской. Для объезда автомобилистам предлагают маршруты через Кедринскую, Комсомольскую, Ломоносова, Саперную и другие участки Камероновской улицы.