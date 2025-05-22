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Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Скорый поезд «Таврия» Москва — Феодосия отправится в четверг в 17:45 в первый в этом году рейс из столицы России. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Агентство «Москва»

«Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию через день утром в 8:30, чтобы не терялись дни отпуска», — сообщили в компании.

Перевозчик добавил, что из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55. Время выбрано так, чтобы пассажирам было удобно сесть на поезд после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд прибудет через сутки в 05:35.

В этом году состав курсирует один раз в четыре дня. Поезд Москва — Феодосия проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2 Л, рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.