Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд

«Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию через день утром в 8:30, чтобы не терялись дни отпуска», — сообщили в компании.
Перевозчик добавил, что из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55. Время выбрано так, чтобы пассажирам было удобно сесть на поезд после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд прибудет через сутки в 05:35.
В этом году состав курсирует один раз в четыре дня. Поезд Москва — Феодосия проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2 Л, рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.