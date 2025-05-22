Хабаровские выпускники начинают сдавать ЕГЭ с 23 мая

В пятницу, 23 мая, для 2537 хабаровских одиннадцатиклассников стартует основной период сдачи ЕГЭ. Первыми экзаменами станут история, литература и химия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основной период экзаменов продлится с 23 мая по 11 июня. Резервные дни — с 16 июня по 4 июля. Это дни для пропустивших ЕГЭ по уважительной причине или пересдающих русский и математику.
Самыми популярными предметами стали: обществознание — его сдают 1296 человек, информатика — 608 школьников и биология — 506 учащихся.
Узнать результаты можно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Сроки публикации зависят от предмета.
ОГЭ для девятиклассников проходит до 16 июня. Резервный период: с 26 июня по 2 июля.
Последние звонки для выпускников девятых и 11 классов пройдут 24 мая. Общегородской выпускной вечер для выпускников 11 классов состоится 28 июня в «Платинум Арене».