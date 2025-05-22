«Брутто-контракты — не волшебная таблетка»: как изменился общественный транспорт с начала 2025 года

60 автобусных маршрутов работают по брутто-контрактам в Нижнем Новгороде. На них выделено из областного бюджета 8,2 млрд рублей. Как изменилась работа общественного транспорта с начала 2025 года, обсудили на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области.
Брутто-контракт — это договор между заказчиком и перевозчиком на выполнение перевозок с оплатой на основе оценки транспортной работы, выраженной в значениях пройденного километража. Сейчас по таким контрактам в Нижнем Новгороде действуют 60 маршрутов.
Всего в городе курсирует 99 автобусных маршрутов, из них 60 принадлежат «Нижегородпассажиравтотрансу» (НПАТ) и 30 — частникам.
Как рассказали депутаты, с начала ввода брутто-контрактов работа общественного транспорта значительно улучшилась. Так, по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, вырос ежедневный выпуск рейсов на маршруты — сейчас в среднем выходит 342 автобуса. Они выполняют порядка 7,4 тысячи рейсов в день, что больше показателей прошлого года.
При этом заслуга в этом лежит не только на брутто-контрактах, но и благодаря поступлению новых составов. В конце прошлого года в город пришли 110 новых автобусов, которые уже курсируют на улицах Нижнего Новгорода. Из-за этого количество сходов автобусов с маршрутов ввиду технических поломок снизилось.
«В рамках новой федеральной программы НПАТ в этом году подал заявку на приобретение 73 единиц автобусов. Это 44 автобуса большого класса и 29 автобусов среднего класса. Мы ожидаем, что в начале июня заявка Нижегородской области будет одобрена и начнется заключение лизингового контракта. Так что в конце третьего квартала — начале четвертого автобусы уже будут поступать в Нижний Новгород», — уточнили на заседании.
Кроме того, сами перевозчики также начали больше вкладываться в создание комфортных рабочих условий для своих сотрудников. За счет поступления средств от брутто-контрактов предприятия уже заключили контракты на установку восьми новых диспетчерских пунктов, которые расположатся на остановочных разворотных площадках.
Вместе с тем до сих пор остро стоит проблема дефицита водительских кадров. С начала мая на транспортные предприятия приняли на работу 44 водителей, при этом несколько старых работников ушли из-за начала дачного сезона.
«Брутто-контракт — это не волшебная таблетка. Моментально изменить ситуацию в транспортном комплексе нельзя, но, тем не менее, мы уже сейчас констатируем, что количество жалоб у нас снижается за счет того, что у нас автобусы стали четко придерживаться своего расписания. Если в прошлые годы мы фиксировали большой поток жалоб от людей на то, что водители самовольно на 10−15 минут раньше или позже выезжают с остановочного пункта — и по цепочке смещается расписание других маршрутов, — то сейчас перевозчик более серьезно контролирует своих водителей, потому что мы за такие рейсы попросту не заплатим. Следовательно, процент исполнения рейсов по расписанию увеличился, и мы это отмечаем это в том числе благодаря обратной связи с пассажирами», — рассказали в правительстве Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 2,7 млн рублей потратят на охрану электробусов в Нижнем Новгороде.