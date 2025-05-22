«Брутто-контракты — не волшебная таблетка»: как изменился общественный транспорт с начала 2025 года

«Брутто-контракт — это не волшебная таблетка. Моментально изменить ситуацию в транспортном комплексе нельзя, но, тем не менее, мы уже сейчас констатируем, что количество жалоб у нас снижается за счет того, что у нас автобусы стали четко придерживаться своего расписания. Если в прошлые годы мы фиксировали большой поток жалоб от людей на то, что водители самовольно на 10−15 минут раньше или позже выезжают с остановочного пункта — и по цепочке смещается расписание других маршрутов, — то сейчас перевозчик более серьезно контролирует своих водителей, потому что мы за такие рейсы попросту не заплатим. Следовательно, процент исполнения рейсов по расписанию увеличился, и мы это отмечаем это в том числе благодаря обратной связи с пассажирами», — рассказали в правительстве Нижегородской области.