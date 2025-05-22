Счастливый кортеж. Инспекторы ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке на КАД

Чтобы обезопасить роженицу, инспекторы частично перекрыли проезд. Lexus огородили сигнальными конусами, а затем принялись регулировать движение, чтобы не образовалось пробки и к женщине могла проехать «скорая». К счастью, помощь медиков на месте не понадобилась: в салоне автомобиля у счастливой мамы на свет появился мальчик. Убедившись, что жизням матери и ребенка ничто не угрожает, а отец в состоянии управлять автомобилем, полицейские сопроводили семью в роддом, где их уже ждали.