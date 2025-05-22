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Счастливый кортеж. Инспекторы ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке на КАД

Петербуржец пытался срочно довезти жену в роддом по КАД, но супруги застряли в огромной пробке. На помощь пришли сотрудники ГИБДД. Однако ребенок финиша ждать не стал и решил появиться на свет прямо посреди дороги.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как рассказали 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра 15 мая на КАД возле съезда в Бугры инспекторы ДПС заметили странно маневрирующий Lexus. Водитель отчаянно пытался объехать пробку.

Полицейские остановили машину и поинтересовались у автомобилиста, куда он так спешит. Ответ обескуражил: крайне взволнованный водитель сообщил, что его беременной жене срочно нужно в роддом.

Капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант полиции Роман Горбатов, оценив сложную дорожную обстановку, решили сопроводить пару до ближайшего медучреждения со включенными световыми и звуковыми сигналами. «Кортеж» успешно пробирался по КАД, и тут водитель «Лексуса» дал понять, что нужна срочная остановка: у женщины начались роды.

Чтобы обезопасить роженицу, инспекторы частично перекрыли проезд. Lexus огородили сигнальными конусами, а затем принялись регулировать движение, чтобы не образовалось пробки и к женщине могла проехать «скорая». К счастью, помощь медиков на месте не понадобилась: в салоне автомобиля у счастливой мамы на свет появился мальчик. Убедившись, что жизням матери и ребенка ничто не угрожает, а отец в состоянии управлять автомобилем, полицейские сопроводили семью в роддом, где их уже ждали.

В среду молодую маму с сыном, которого назвали Кузьма, торжественно выписали. Встречать их приехал не только муж, но и инспекторы ДПС, принявшие участие в событиях того волнительного дня. Полицейские вручили женщине цветы и подарки и пожелали семье крепкого здоровья, а родители поблагодарили их за молниеносную реакцию и помощь.