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В Самаре начнут производство инновационного медицинского изделия Минздрава РФ

На производственной площадке Центра серийного производства Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России запланировано производство новой медицинской разработки кабины для фототерапии дерматозов и Т-клеточных лимфом кожи.

На производственной площадке Центра серийного производства Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России запланировано производство новой медицинской разработки кабины для фототерапии дерматозов и Т-клеточных лимфом кожи. Устройство разработано Государственным научным центром дерматовенерологии и косметологии Минздрава России (ГНЦДК).

Устройство проходит клинические испытания, и после государственной регистрации, запланированной на конец 2025 начало 2026 года, его производство будет организовано на базе СамГМУ.

Вопросы производства были рассмотрены на совещании, инициированном министерством здравоохранения РФ. Представители ГНЦДК и СамГМУ обсудили стоимость изделия, сервисное обслуживание и систему менеджмента качества. Производство будет организовано на второй очереди Центра серийного производства, запущенной в апреле 2025 года.

В совещании принимали участие руководство ГНЦДК и Институт инновационного развития СамГМУ.

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