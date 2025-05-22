В Самаре начнут производство инновационного медицинского изделия Минздрава РФ

Вопросы производства были рассмотрены на совещании, инициированном министерством здравоохранения РФ. Представители ГНЦДК и СамГМУ обсудили стоимость изделия, сервисное обслуживание и систему менеджмента качества. Производство будет организовано на второй очереди Центра серийного производства, запущенной в апреле 2025 года.