Специалисты рассказали о возможном нашествии саранчи в Иркутской области

Специалисты Россельхозцентра провели обследование на площади 20,387 тысячи гектаров. В ходе раскопок они обнаружили кубышки саранчи на сельскохозяйственных угодьях заселенностью на 15,813 тысяч гектаров. Средняя численность составила 2,8963 кубышек на квадратный метр, а в Эхирит-Булагатском районе этот показатель достиг 10,0 кубышек, что является критическим уровнем.