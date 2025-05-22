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Специалисты рассказали о возможном нашествии саранчи в Иркутской области

Иркутская область внесена в список регионов, где возможно увеличение популяции нестадной саранчи летом.

Источник: Freepik

Об этом irk.aif.ru сообщили в Иркутском филиале ФГБУ «Россельхозцентр».

Специалисты Россельхозцентра провели обследование на площади 20,387 тысячи гектаров. В ходе раскопок они обнаружили кубышки саранчи на сельскохозяйственных угодьях заселенностью на 15,813 тысяч гектаров. Средняя численность составила 2,8963 кубышек на квадратный метр, а в Эхирит-Булагатском районе этот показатель достиг 10,0 кубышек, что является критическим уровнем.

По прогнозам специалистов, чрезвычайная ситуация в районах отсутствует, но в жаркую погоду возможна массовая активация личинок. В зону максимального риска также попали Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области.