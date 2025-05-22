Академгородок и Кольцово станут прообразами наукограда в Казахстане

«Мы готовы оказать содействие в изучении нашего опыта. Ваш визит также важен и для нас, для руководства Новосибирской области. Мы считаем, что советский опыт создания территорий с повышенной концентрацией науки и технологий разных форматов, таких как академгородки, наукограды, атомграды, себя неоднократно оправдал в прошлом веке и заслуживает того, чтобы и в 21-м веке его использовать и тиражировать, конечно же, с учётом уже актуальной системы взаимоотношений в государственном, муниципальном управлении, экономических взаимоотношений», — отметил Андрей Травников в ходе встречи.
Также он сказал, что Новосибирская область готова поделиться опытом разработки градостроительной документации, создания инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры, обеспечения условий для привлечения и проживания исследователей-инноваторов, с Республикой Казахстан.
«Контакты у нас с Российской Федерацией разнообразные, на всех уровнях, наступило время и для научных контактов. У нас достаточно внимания уделяется науке, но о подобного рода концентрации, конечно, приходится только мечтать, поэтому мы вам будем благодарны за ваш опыт. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева мы сейчас рассматриваем подходы к созданию наукограда в Казахстане. Естественно, прежде всего мы обратили внимание на Академгородок в Новосибирске — кузницу научных кадров России, и на наукоград Кольцово как прообраз будущего наукограда в Казахстане», — ответил Серик Жумангарин.
Также он отметил, что цель поездки делегации из Казахстана заключается в том, чтобы перенять опыт, посмотреть, как создавать наукоград и удержать и развивать научную базу.
«Огромный опыт накоплен в Новосибирске, и мы, естественно, будем его использовать. Это только начало больших дел», — выразил уверенность Жумангарин.