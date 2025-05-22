Академгородок и Кольцово станут прообразами наукограда в Казахстане

«Контакты у нас с Российской Федерацией разнообразные, на всех уровнях, наступило время и для научных контактов. У нас достаточно внимания уделяется науке, но о подобного рода концентрации, конечно, приходится только мечтать, поэтому мы вам будем благодарны за ваш опыт. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева мы сейчас рассматриваем подходы к созданию наукограда в Казахстане. Естественно, прежде всего мы обратили внимание на Академгородок в Новосибирске — кузницу научных кадров России, и на наукоград Кольцово как прообраз будущего наукограда в Казахстане», — ответил Серик Жумангарин.