Аспирант из Приангарья получит стипендию президента России

«На получение стипендии главы государства был большой конкурс — из 4600 заявок отобрали 500 лучших, и мы, конечно, гордимся, что среди них представитель Приангарья. Владислав Баденко помогает развивать очень актуальное для нашего региона направление — энергетику, от нее зависит и развитие промышленности, и экология, что, конечно, напрямую влияет на качество жизни населения. По информации Минобрнауки России, в 2025 году наибольшее количество заявок на получение стипендии было подано по направлению “Технические науки”, что отражает интерес к прикладным и инженерным исследованиям. Отрадно, что представители Приангарья не только представили проекты в этом направлении, но и были оценены на высшем уровне», — заявил Игорь Кобзев.