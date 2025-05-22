Аспирант из Приангарья получит стипендию президента России

Министерство науки и высшего образования России подвело итоги конкурсного отбора на присуждение стипендии президента России аспирантам и адъюнктам. В число победителей вошел представитель Приангарья Владислав Баденко, аспирант Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, инженер отдела теплосиловых систем лаборатории термодинамики. Он получит стипендию в размере 75 000 рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего на конкурс поступило свыше 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов страны. Исследования соискателей стипендии должны соответствовать приоритетам, обозначенным в стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул, что президентская стипендия назначается талантливым молодым исследователям, которым предстоит решать масштабные задачи.
«Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях. Для этого у наших стипендиатов есть главное — талант, знания, дерзновение, а также поддержка наставников и государства», — уточнил он.
Житель Иркутска Владислав Баденко окончил Иркутский национальный исследовательский технический университет по направлению «Нанотехнологии и микросистемная техника» с отличием. Будучи студентом, с 2018 года он начал заниматься научно-исследовательской работой. В 2022 году он поступил в аспирантуру ИСЭМ СО РАН по направлению «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Его исследования направлены на развитие ресурсосберегающей энергетики, а именно — на развитие технологий энергетического использования углеродсодержащих материалов. Подобные исследования актуальны в контексте развития технологий возобновляемой энергии. Кроме того, они имеют значение для труднодоступных районов с децентрализованными системами энергоснабжения. Чтобы обеспечить развитие технологий возобновляемой энергетики и внедрение современных цифровых технологий в энергетику, в своих работах Владислав Баденко использует фундаментальные исследования, прикладное программирование, численные и инженерные разработки.
По итогам работы в 2024 году Владислав Баденко был удостоен именной стипендии главы Приангарья. Совместно с коллегами и под руководством кандидата технических наук Александра Козлова он опубликовал более 15 работ.
«На получение стипендии главы государства был большой конкурс — из 4600 заявок отобрали 500 лучших, и мы, конечно, гордимся, что среди них представитель Приангарья. Владислав Баденко помогает развивать очень актуальное для нашего региона направление — энергетику, от нее зависит и развитие промышленности, и экология, что, конечно, напрямую влияет на качество жизни населения. По информации Минобрнауки России, в 2025 году наибольшее количество заявок на получение стипендии было подано по направлению “Технические науки”, что отражает интерес к прикладным и инженерным исследованиям. Отрадно, что представители Приангарья не только представили проекты в этом направлении, но и были оценены на высшем уровне», — заявил Игорь Кобзев.
Среди победителей конкурса также оказалась представительница организации — участника Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» из Республики Бурятия. Стипендию президента РФ получит Даная Гончарова, младший научный сотрудник молодёжной лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга ФГБУН «Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук» (БИП СО РАН).
Девушка проводит исследования в области химии природных соединений, биоорганической и медицинской химии. Под наставничеством старших коллег она проводит комплексные исследования лекарственных растений Байкальского региона. Работа направлена на изучение механизмов адаптации растений к природно-климатическим условиям и выявление их потенциала в разработке инновационных средств для профилактики и лечения социально-значимых заболеваний.
Ранее агенство сообщало, что трое врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска представлены к высоким государственным наградам по решению президента РФ Владимира Путина. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Татьяне Бондаренко и Елене Соловьевой, а звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» — Ларисе Титовой.