В Куйтунском районе нашли нарушения в использовании опасных химикатов

Специалисты в апреле 2025 года провели внеплановую проверку фермерского хозяйства в Куйтунском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, оказалось, что индивидуальный предприниматель, выращивающий горох, пшеницу, ячмень и рапс, в 2024 году использовал опасные химикаты с нарушениями закона.
— Хозяйство закупило более 84 тонн пестицидов и 121 тонну агрохимикатов, включая вещества, опасные для людей и высокотоксичные для пчел. При этом фермер не внесла в систему данные о том, где, в каких количествах и как применялись эти вещества. Кроме того, она не предупредила местных пчеловодов и жителей о химической обработке полей, хотя участки находятся менее чем в 7 км от населенного пункта, — сообщают в пресс-службе Управления.
Эти нарушения создали угрозу для экологии и здоровья людей. По итогам проверки заведено административное дело, фермеру выдано предписание. В 2025 году она обязана исправить нарушения, своевременно информировать пчеловодов и население.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске превышена норма вредных веществ в воздухе.