В Куйтунском районе нашли нарушения в использовании опасных химикатов

— Хозяйство закупило более 84 тонн пестицидов и 121 тонну агрохимикатов, включая вещества, опасные для людей и высокотоксичные для пчел. При этом фермер не внесла в систему данные о том, где, в каких количествах и как применялись эти вещества. Кроме того, она не предупредила местных пчеловодов и жителей о химической обработке полей, хотя участки находятся менее чем в 7 км от населенного пункта, — сообщают в пресс-службе Управления.