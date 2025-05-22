В Ростове неизвестные испортили конструкцию ко Дню Победы

В центре Ростове произошел возмутительный случай вандализма. Неизвестные разрушили праздничную конструкцию «80 лет Победы», установленную в Соборном переулке. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава города Александр Скрябин.
Сейчас конструкция уже восстановлена силами Управления наружной рекламы. Но факт такого поведения некоторых горожан вызывает глубокое сожаление. Каждый акт вандализма — это удар по общему комфорту.
— Ростов — наш общий дом, — обращаются к жителям городские власти. — Давайте относиться к нему с уважением и беречь то, что создается для всех нас.
Особенно цинично выглядит повреждение конструкции, посвященной Великой Победе. Это не просто хулиганство — это неуважение к памяти предков, к нашей общей истории, отметил Александр Скрябин. Городские службы призывают ростовчан быть внимательнее и не оставаться равнодушными.
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