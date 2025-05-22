В Перми уволили учительницу музыки, жестоко обращавшуюся со школьником

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, якобы снятое в пермской школе «СинТез». На кадрах видна женщина, которая выводит мальчика из класса на лестничную площадку и несколько раз бьет его кулаком и пинает ногой. Отмечалось, что перед этим школьник будто бы нахамил педагогу.