В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты

«В ходе 112-го заседания Мособлдумой приняты изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Увеличен размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте — с 2,5 до 4 тысяч рублей», — отмечается в Telegram-канале Мособлдумы.