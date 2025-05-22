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В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой социальной карты

В Подмосковье увеличат штраф за использование чужой соцкарты при оплате проезда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Штраф за использование чужой социальной карты жителя Московской области при оплате проезда в общественном транспорте в регионе увеличат с 2,5 до 4 тысяч рублей, такое решение принято в ходе 112-го заседания Мособлдумы.

«В ходе 112-го заседания Мособлдумой приняты изменения в кодекс Московской области об административных правонарушениях. Увеличен размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте — с 2,5 до 4 тысяч рублей», — отмечается в Telegram-канале Мособлдумы.

«Следует отметить, что аналогичная норма действует в городе Москве», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин в ходе заседания.

В пресс-службе Мособлдумы отметили, что ежегодно количество случаев использования чужой социальной карты жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте увеличивается. Только в 2024 году в сравнении с предыдущим годом административно-пассажирской инспекцией Московской области вынесено в 1,5 раза больше постановлений.