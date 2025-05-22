Лучшие бесплатные и платные нейросети для генерации видео

HeyGen — сервис для создания говорящих видеоаватаров и даже дубляжа видео на другие языки. Бесплатно доступно три видео в месяц, дальнейшая подписка — от $24 (около 2100 рублей — оплатить из РФ можно только с помощью зарубежной карты) за безлимитную генерацию. HeyGen одним из первых научился автоматически переводить речь в ролике и синхронизировать губы говорящего под новый язык — выглядит потрясающе. То есть вы загружаете, к примеру, видео, где кто-то говорит по-английски, выбираете перевод на русский, и нейросеть через некоторое время выдает вам тот же ролик, только персонаж говорит по-русски, да еще и мимика совпадает с речью. Такой реалистичной анимацией лица сложно не впечатлиться.