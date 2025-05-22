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Экс-защитник «Лады» М. Росандич сыграл за Словакию на Чемпионате мира по хоккею

Словак не смог выйти с национальной командой из группы, но отметился результативным действием.

Словак не смог выйти с национальной командой из группы, но отметился результативным действием.

Сборная Мислава Росандича попала в группу А с Канадой, Швецией, Финляндией, Австрией, Латвией, Словенией и Францией. Набрала семь очков и заняла шестое место. В следующую стадию не вышла.

При этом бывший защитник «автозаводцев» забросил победную шайбу в игре с последними. Та встреча закончилась со счетом 2:1 (12+). Также за весь Чемпионат мира хоккеист заработал 4 минуты штрафа. Показатель полезности составил −6.

Плюс в прошедшем сезоне Росандич во второй раз взял золото родной лиги, пишет телеграм-канал «Болельщики ХК “Лада”. А до этого писали, что другой экс-игрок тольяттинцев Владислав Подъяпольский претендует на звание лучшего вратаря КХЛ.

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