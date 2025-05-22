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Из-из проведения всероссийского спортивного праздника из Калининграда в Гусев пустят дополнительный автобус

Мероприятие пройдёт 24 мая.

Источник: Freepik

Из-из проведения всероссийского спортивного праздника из Калининграда в Гусев и обратно пустят дополнительный автобус. Об этом сообщает мининфраструктуры региона в четверг, 22 мая.

«В рамках проведения регионального этапа Всероссийского спортивного праздника “Земля спорта”, который состоится 24 мая этого года в Гусеве, организован дополнительный рейс автобуса № 680Э “Гусев — Калининград”. Автобус из Гусева отправится в 18:00, обратно — в 21:00», — говорится в сообщении.

Остальные рейсы будут курсировать по привычному расписанию.

Марафон объединит более 400 участников из сельских агломераций и команды крупнейших агрохолдингов региона.