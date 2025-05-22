Минтруда назвало белорусам пять частых ошибок при оформлении отпуска. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве заметили, что одной из типичных является отсутствие графика отпусков. Отмечается график обязателен для всех организаций и даже для ИП и ЧУП. Он должен быть утвержден до 5 января. График необходимо согласовать с профсоюзом (если он есть) в случае, когда это предусматривается коллективным договоров. Вместе с тем первыми даты отпуска имеют право выбирать следующие категории белорусов: матери двоих детей до 14 лет, несовершеннолетние, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, родители детей-инвалидов и другие.
Еще одна из ошибок — сотрудника не уведомили за 15 дней. В Минтруда пояснили, что уведомлять необходимо следующим образом. Так, должно быть направлено уведомление руководителям подразделений для дальнейшего письменного ознакомления работников. Или же в индивидуальном порядке уведомить сотрудника.
Кроме того, еще одной из ошибок является то, что работник не отдыхает ежегодно. В ведомстве обращают внимание, что рабочий год не равен календарному. Вместе с тем отсчет осуществляется с даты приемы на работу.
«Минимум 14 дней отпуска обязательны каждый год», — подчеркивается в сообщении.
Что касается переноса, то он возможен лишь с согласия сотрудника. Но за исключением несовершеннолетних, а также те, кто работает на вредных и/или опасных условиях труда. Указанным предусматривается полный отпуск каждый год.
«Штраф за нарушение: 84−840 ₽ (2 — 20 базовых величин)», — предупредили в Минтруда и соцзащиты.
Вместе с тем еще одна из частых ошибок — поздняя выплата отпускных. Согласно графику, выплатить отпускные нужно за два календарных для до отпуска. В том случае, если вне графика, то это должно быть сделано за два рабочих дня с начала отпуска и при согласии сотрудника.
В Минтруда обращают внимание, что незаконный отзыв из отпуска также является частым нарушением. В пресс-службе напоминают, что работника можно отозвать только по инициативе наниматель и с согласия сотрудника.
«Нельзя отзывать: несовершеннолетних и работников с вредными условиями», — сказано в сообщении.
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