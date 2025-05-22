Минтруда назвало белорусам пять частых ошибок при оформлении отпуска

В ведомстве заметили, что одной из типичных является отсутствие графика отпусков. Отмечается график обязателен для всех организаций и даже для ИП и ЧУП. Он должен быть утвержден до 5 января. График необходимо согласовать с профсоюзом (если он есть) в случае, когда это предусматривается коллективным договоров. Вместе с тем первыми даты отпуска имеют право выбирать следующие категории белорусов: матери двоих детей до 14 лет, несовершеннолетние, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, родители детей-инвалидов и другие.