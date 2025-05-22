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Виталий Хоценко сообщил о ремонте участка дороги Тара — Усть-Ишим

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале ремонтных работ на участке Тара — Усть-Ишим автомобильной дороги Тобольск — Тара — Томск. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Дорога Тобольск — Тара — Томск является частью опорной сети автомобильных дорог Омской области и играет ключевую роль в формировании транспортного каркаса региона. Она связывает множество населенных пунктов и обеспечивает доступность международных направлений, что особенно важно для приграничных территорий», — отметил Виталий Хоценко.

В рамках ремонта будут выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устранению мест пучинообразований, укреплению основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Также запланирована укладка двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

По завершении ремонта уровень безопасности дорожного движения на участке значительно повысится. Кроме того, улучшится транспортная доступность приграничных территорий, а пропускная способность дороги возрастет, что положительно скажется на развитии региона. Глава региона Виталий Хоценко лично контролирует ход ремонтных работ.