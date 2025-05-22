Виталий Хоценко сообщил о ремонте участка дороги Тара — Усть-Ишим

В рамках ремонта будут выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устранению мест пучинообразований, укреплению основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Также запланирована укладка двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.