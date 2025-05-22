Голосовать за объекты благоустройства призвал жителей Воронежской области Александр Гусев

Благоустройство стало возможным благодаря реализации в Воронежской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По состоянию на сегодняшний день в голосовании уже приняли участие более 100 000 жителей региона. Каждый их них на специальной платформе мог отдать свой голос за то пространство, которое ему наиболее важно.
Александр Гусев напомнил, что в голосовании за общественные территории жители Воронежской области участвуют уже не первый год. А сам проект реализуется с 2017 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению президента России и при постоянной поддержке партии «Единая Россия». Именно представители партии контролируют ход благоустройства объектов, победивших в голосовании, и следят за сохранность объектов, которые уже были сданы.
«Участие в проекте — это возможность сделать свою малую родину уютнее и красивее. В нынешнем списке — 53 проекта на 11 территориях: в Боброве, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Острогожске, Павловске, Россоши, Семилуках, Нововоронеже, Новой Усмани и Воронеже», — подчеркнул глава региона.