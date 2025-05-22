Голосовать за объекты благоустройства призвал жителей Воронежской области Александр Гусев

Александр Гусев напомнил, что в голосовании за общественные территории жители Воронежской области участвуют уже не первый год. А сам проект реализуется с 2017 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению президента России и при постоянной поддержке партии «Единая Россия». Именно представители партии контролируют ход благоустройства объектов, победивших в голосовании, и следят за сохранность объектов, которые уже были сданы.