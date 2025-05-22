В Воронежской области изменили размер пособия для безработицы

При этом на данный момент в Воронежской области прожиточный минимум на душу населения составляет 15 605 рублей. То есть, даже максимальный размер пособия не достигает до его уровня. Иными словами, даже по подсчетам чиновников, весьма своеобразно радеющим о людях, на пособие по безработице можно существовать только на грани голодной смерти.