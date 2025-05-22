В Воронежской области изменили размер пособия для безработицы

В Воронежской области изменился размер пособия по безработице. Об этом объявили в среду, 21 мая, в региональном министерстве труда и занятости.
Минимальное пособие теперь составит 1 764 рубля. В первые три месяца после назначения назначаются максимальные выплаты, которые могут достигать суммы в 15 044 рубля, в последующие три месяца — 5 880 рублей.
Кроме того, 15 044 рублей в качестве пособия по безработице будут выплачивать гражданам предпенсионного возраста, впервые ищущим работу и впервые признанным безработными, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Напомним, по закону пособие для безработицы назначают гражданам, не имеющим официальных трудовых отношений с работодателем более 26 недель. Претендовать на него могут люди, достигшие 16-летнего возраста, не занимающиеся бизнесом, не являющиеся членом фермерского хозяйства и не проходящие военную службу.
При этом на данный момент в Воронежской области прожиточный минимум на душу населения составляет 15 605 рублей. То есть, даже максимальный размер пособия не достигает до его уровня. Иными словами, даже по подсчетам чиновников, весьма своеобразно радеющим о людях, на пособие по безработице можно существовать только на грани голодной смерти.