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В Самаре распределили места в детсады на 2025−2026 учебный год

В Самаре завершилось основное распределение мест в детские сады на 2025−2026 год.

В Самаре завершилось основное распределение мест в детские сады на 2025−2026 год. Места получили 9 048 детей, из них более 5 тысяч — в ясельные группы (до 3 лет). Также одобрены переходы между учреждениями для более 4 тысяч детей.

Процедура проходила автоматически через Портал образовательных услуг Самарской области — es.asurso.ru. За процессом следила комиссия с участием родителей, педагогов и депутатов.

Как сообщают в администрации города, распределение учитывало дату подачи заявления, льготы, возраст ребенка на 1 сентября 2025 года и пожелания по специализации групп.

Родители получают уведомления на портале: статус заявления меняется с «Очередник» на «Направлен». Подтвердить согласие или отказаться от предложенного места нужно до 30 мая.

Отказавшиеся сохраняют очередь с исходной датой регистрации.

Дополнительное распределение вакантных мест будет проходить ежемесячно. Также продолжается прием заявлений в первые классы, он открыт до 30 июня.

Ранее мы писали, что в 2025 году ЕГЭ в Самаре сдадут 6,3 тыс. человек. Экзаменационную кампанию запустят с 23 мая.

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