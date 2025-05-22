Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге прошли внеплановые проверки работы общественного транспорта

Контроль на остановках: как проверяли работу транспорта в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прошли внеплановые проверки работы общественного транспорта. Сотрудники городского управления транспорта провели рейды на трех ключевых маршрутах: № 14, № 31 и № 73-Б. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Контрольные мероприятия проводились на конечных остановках: Площадь Авиаторов, Улица Галицкого, Переулок Комсомольский.

Как сообщили в администрации города, перевозчики сорвали выполнение рейсов по маршрутам № 14 и № 73-Б. По фактам нарушений составлены акты, — заявили в мэрии. — В ближайшее время будет проведена претензионная работа, а к компаниям-нарушителям применены штрафные санкции.

Особое внимание уделено маршруту № 73-Б, где нарушения фиксируются не впервые. Городские власти предупредили, что при повторных срывах рейсов могут быть приняты более жесткие меры, вплоть до расторжения контрактов.

Подпишись на нас в Telegram.