В Таганроге прошли внеплановые проверки работы общественного транспорта. Сотрудники городского управления транспорта провели рейды на трех ключевых маршрутах: № 14, № 31 и № 73-Б. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Контрольные мероприятия проводились на конечных остановках: Площадь Авиаторов, Улица Галицкого, Переулок Комсомольский.
Как сообщили в администрации города, перевозчики сорвали выполнение рейсов по маршрутам № 14 и № 73-Б. По фактам нарушений составлены акты, — заявили в мэрии. — В ближайшее время будет проведена претензионная работа, а к компаниям-нарушителям применены штрафные санкции.
Особое внимание уделено маршруту № 73-Б, где нарушения фиксируются не впервые. Городские власти предупредили, что при повторных срывах рейсов могут быть приняты более жесткие меры, вплоть до расторжения контрактов.
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