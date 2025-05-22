В Таганроге прошли внеплановые проверки работы общественного транспорта

Как сообщили в администрации города, перевозчики сорвали выполнение рейсов по маршрутам № 14 и № 73-Б. По фактам нарушений составлены акты, — заявили в мэрии. — В ближайшее время будет проведена претензионная работа, а к компаниям-нарушителям применены штрафные санкции.