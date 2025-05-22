В Перми обсудят проекты планировки и межевания

Изучить материалы к проекту можно будет с 23 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85), на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут с 23 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).