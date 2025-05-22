В Перми обсудят проекты планировки и межевания

С 23 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД города Перми пройдут общественные обсуждения. Рассматривается проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Строителей, Уфалейской, Вокзальной, зданиями на Строителей, 48а, проспекте Парковом, 25а, 23, 17а, 17, 15 В и улицей Песчаной в Дзержинском районе.
Изучить материалы к проекту можно будет с 23 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85), на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут с 23 по 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).
В эти же сроки на портале обсудят проект планировки территории и проект межевания территории в жилом районе Камская долина в Ленинском районе.
Материалы проекта можно будет изучить до 30 мая на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района (ул. Пермская, 57), на сайте городской администрации. Подать предложения и замечания можно будет на Публичном портале ИСОГД, в администрации Ленинского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.