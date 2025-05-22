Создан двигатель, который увеличит дальность полета БПЛА

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый тип двигателя для дронов, который позволяет более экономно расходовать топливо во время полета, что увеличит его дальность. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Установка является чем-то средним между самолетным и автомобильным двигателями, уточнили создатели. Ключевыми компонентами в ней выступают поршень, создающий мощный поток воздуха, камера сгорания, разгоняющая его, и турбина, которая преобразует скорость в механическое вращение.
«Эффективность нашей установки на 5−10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются в беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива», — отметил студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниил Власов, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Авторы готовятся к получению патента на разработку. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
«Гибридный двигатель студентов ПНИПУ — инновационный проект, сочетающий лучшие качества турбинных и поршневых силовых установок. Это перспективное решение сделает малую авиацию дешевле и эффективнее в эксплуатации», — пояснили в университете.