Создан двигатель, который увеличит дальность полета БПЛА

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый тип двигателя для дронов, который позволяет более экономно расходовать топливо во время полета, что увеличит его дальность. Об этом сообщила пресс-служба вуза.